La Sultane de Tanger

En automne 2004, Mathilde Herzog, artiste surréaliste, décède à Tanger, où elle avait créé le Palais Zeytun. Sa fille Garance, en froid avec elle depuis le suicide de son frère, revient pour les obsèques et découvre un monde excentrique peuplé de secrets. Parmi les témoins de la vie de Mathilde, un jeune dandy, Dany Cooper, cherche à séduire Garance tout en poursuivant ses rêves de gloire. Luxe, turpitudes, projets criminels s'entrelacent alors dans un drame où les passions flirtent avec les convoitises.