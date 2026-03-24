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La Sultane de Tanger

Philippe Vallois

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En automne 2004, Mathilde Herzog, artiste surréaliste, décède à Tanger, où elle avait créé le Palais Zeytun. Sa fille Garance, en froid avec elle depuis le suicide de son frère, revient pour les obsèques et découvre un monde excentrique peuplé de secrets. Parmi les témoins de la vie de Mathilde, un jeune dandy, Dany Cooper, cherche à séduire Garance tout en poursuivant ses rêves de gloire. Luxe, turpitudes, projets criminels s'entrelacent alors dans un drame où les passions flirtent avec les convoitises.

Par Philippe Vallois
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Philippe Vallois

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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La Sultane de Tanger

Philippe Vallois

Paru le 24/03/2026

316 pages

Le Lys Bleu

25,00 €

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Scannez le code barre 9791043704581
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