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Construisez votre itinéraire en Thaïlande

Xxx, Hachette, Stéphanie Paicheler

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La nouvelle collection de Hachette Tourisme pour préparer sereinement son voyage ! Avec plein de conseils d'experts du voyage, des cartes et des photos, et conçu comme un carnet à remplir, Thaïlande Travel Planner permet : - De répondre à toutes les questions pratiques qu'on se pose AVANT de partir (Quelle est la meilleure saison ? Qu'est-ce que je peux voir en 10 jours ? Quel budget prévoir...) - De trouver le meilleur itinéraire - De suivre un programme jour par jour - De trouver toutes les informations pratiques pour se déplacer - D'organiser son départ avec une timeline, des check-lists à cocher... - De connaître tout ce qui sera indispensable sur place (les mots qui sauvent, les us et coutumes...)... . pour voyager sereinement une fois sur place. Simplissime Travel Planner ? Le nouvel outil pour faciliter la préparation de son voyage !

Par Xxx, Hachette, Stéphanie Paicheler
Chez Hachette

|

Auteur

Xxx, Hachette, Stéphanie Paicheler

Editeur

Hachette

Genre

Thaïlande

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Construisez votre itinéraire en Thaïlande

Xxx, Hachette, Stéphanie Paicheler

Paru le 15/04/2026

144 pages

Hachette

12,90 €

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Scannez le code barre 9782017357124
9782017357124
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