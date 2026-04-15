Construisez votre itinéraire au Vietnam

La nouvelle collection de Hachette Tourisme pour préparer sereinement son voyage ! Avec plein de conseils d'experts du voyage, des cartes et des photos, et conçu comme un carnet à remplir, Vietnam Travel Planner permet : - De répondre à toutes les questions pratiques qu'on se pose AVANT de partir (Quelle est la meilleure saison ? Qu'est-ce que je peux voir en 10 jours ? Quel budget prévoir...) - De trouver le meilleur itinéraire - De suivre un programme jour par jour - De trouver toutes les informations pratiques pour se déplacer - D'organiser son départ avec une timeline, des check-lists à cocher... - De connaître tout ce qui sera indispensable sur place (les mots qui sauvent, les us et coutumes...)... . pour voyager sereinement une fois sur place. Simplissime Travel Planner ? Le nouvel outil pour faciliter la préparation de son voyage !