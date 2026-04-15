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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Ruthless Empire

Rina Kent

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Elle est inaccessible, mais il est prêt à tout pour l'avoir. Depuis la disparition de son père, Cole Nash a changé. Une chose demeure, une seule : son obsession pour Silver, l'unique femme qui lui échappe... et sa demi-soeur. L'interdit qu'il ne devrait jamais convoiter. Sous son masque de perfection, Silver Queens a été élevée avec l'idée que dévoiler ses émotions est une faiblesse. Fière et froide, il y a néanmoins un homme qui la trouble, un seul : Cole Nash. Arrogant, mais irrésistiblement attirant, il suscite en elle des sentiments inavouables. Feindre la haine pour mieux posséder, repousser pour mieux s'attirer. A force de manipuler le désir, on finit par s'y brûler. Inclus, l'épilogue qui conclut la série Royal Elite.

Par Rina Kent
Chez Hachette

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Auteur

Rina Kent

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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Ruthless Empire

Rina Kent trad. Marie Bagot

Paru le 15/04/2026

681 pages

Hachette

8,90 €

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Scannez le code barre 9782017335320
9782017335320
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