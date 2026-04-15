Ruthless Empire

Elle est inaccessible, mais il est prêt à tout pour l'avoir. Depuis la disparition de son père, Cole Nash a changé. Une chose demeure, une seule : son obsession pour Silver, l'unique femme qui lui échappe... et sa demi-soeur. L'interdit qu'il ne devrait jamais convoiter. Sous son masque de perfection, Silver Queens a été élevée avec l'idée que dévoiler ses émotions est une faiblesse. Fière et froide, il y a néanmoins un homme qui la trouble, un seul : Cole Nash. Arrogant, mais irrésistiblement attirant, il suscite en elle des sentiments inavouables. Feindre la haine pour mieux posséder, repousser pour mieux s'attirer. A force de manipuler le désir, on finit par s'y brûler. Inclus, l'épilogue qui conclut la série Royal Elite.