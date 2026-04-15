Luciole au Japon

Vous voulez découvrir le Japon autrement, à travers les yeux d'une créatrice drôle et passionnée ? Auteure, vidéaste, illustratrice et exploratrice du quotidien, @the_luciole (480K abonnés Instagram, 1, 5M sur TikTok) vous embarque dans un carnet de voyage aussi drôle qu'inspirant, mêlant informations sur le pays, conseils pratiques et émerveillement permanent. De Tokyo à Okinawa, en passant par Kyoto, le Mont Fuji ou les îles secrètes du sud, Luciole partage ses coups de coeur, ses galères, ses rencontres et ses astuces pour (re)découvrir le Japon : - Des récits au ton personnel : du karaoké à Tokyo jusqu'à la plongée avec les tortues à Ishigaki, en passant par les papeteries de Kyoto et les izakaya de quartier, suivez Luciole dans ses péripéties japonaises, entre rires, émerveillement et (petites) galères. - Des adresses et bons plans testés et validés : hébergements, restos, cafés, boutiques, spots photo... à chaque étape, Luciole partage ses trouvailles et ses conseils. - Des conseils pratiques : préparer son sac, gérer le décalage horaire, éviter les foules, comprendre les codes locaux, voyager en solo ou à deux... le tout avec humour et autodérision. - Des focus culture, pop culture et nature : Ghibli, Pokémon, karaoké, matcha, snorkeling, faune marine, street food... - Des illustrations, des photos et des QR codes : pour prolonger l'expérience et retrouver ses vidéos. A lire avant, pendant ou après un voyage au Japon, ou simplement pour s'évader et rêver d'ailleurs à travers les yeux de Luciole.