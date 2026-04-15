Le guide complet de l'allaitement

Allaiter son enfant n'est jamais une aventure théorique. C'est une expérience intime, bouleversante, parfois déroutante, souvent magnifique, toujours unique. Entre les conseils contradictoires, les attentes sociales, les doutes et les joies inattendues, chaque maman avance à son propre rythme, avec son histoire, ses forces et ses fragilités. Ce livre a été écrit pour elles. Avec douceur, honnêteté et un profond respect pour la réalité du post-partum, il offre un regard authentique sur l'allaitement - loin des injonctions et des discours culpabilisants. Ici, pas de modèle parfait, pas de parcours "idéal" : seulement des explications claires et un accompagnement humain, pensé pour soutenir les mères dans ce qu'elles vivent réellement. L'ouvrage aborde sans détour les grandes questions qui traversent l'esprit de toutes les mamans : - Vais-je y arriver ? - Comment surmonter les douleurs ou les difficultés du début ? - A qui puis-je faire confiance ? - Comment trouver ma place, entre instinct et informations médicales ? - Et surtout : comment rester à l'écoute de moi-même et de mon bébé ? Page après page, Marion Annerose, sage-femme spécialisée en allaitement, propose des outils concrets, des repères simples et des mots qui font du bien. Elle rappelle que l'allaitement n'est pas un test à réussir, mais une rencontre : celle de deux êtres qui apprennent à se connaître et à s'ajuster. Que l'on allaite quelques jours, quelques mois ou plus longtemps, ce livre redonne confiance. Il valorise chaque choix maternel, guide sans imposer, apaise sans minimiser les difficultés. C'est un compagnon qui rassure, qui normalise ce que l'on croit parfois anormal, et qui redonne à chaque maman le pouvoir d'écouter sa propre vérité. Un livre pour se sentir comprise, soutenue et pour comprendre que, dans l'allaitement comme dans la maternité, on fait de son mieux - et c'est déjà beaucoup.