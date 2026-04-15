Famille Healthy, c'est le guide indispensable pour celles et ceux qui veulent bien manger sans se compliquer la vie. Inspiré par plus de un million de followers, ce livre vous aide à adopter une alimentation variée et équilibrée au quotidien. Les bases de la nutrition, des conseils pratiques et des recommandations pour tous les âges de la vie. Des menus hebdomadaires adaptés à chaque saison, avec des ingrédients faciles à trouver. 100 recettes rapides, équilibrées et adaptées aux différents régimes alimentaires.