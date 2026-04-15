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Les compétences psychosociales pour agir dans la classe du CE1 à la 6e

Vincent Cano, Nadine Gaudin

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Un ouvrage essentiel pour développer les compétences psychosociales et favoriser la réussite scolaire des élèves grâce à la persévérance, l'autonomie et la coopération. Il s'appuie sur des situations de classe concrètes et propose une démarche directement connectée aux apprentissages disciplinaires permettant de constater les progrès au quotidien. Vous y trouverez des activités modulables, des clés pour enrichir vos pratiques par des gestes professionnels de qualité et des propositions pédagogiques ancrées dans un cadre scientifique reconnu tout en respectant les repères institutionnels. Un outil pragmatique pour transformer les défis du quotidien en opportunités d'apprentissage des compétences cognitives, émotionnelles et sociales sans imposer de changement de posture. + Inclus 28 ressources téléchargeables pour faciliter la mise en oeuvre en classe. Vincent Cano est inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional en EPS, à l'académie de Versailles. Pilote de la délégation académique CPS dans le cadre du développement de "l'école promotrice de santé" , il travaille plus particulièrement en faveur d'une meilleure prise en compte du bien-être et des compétences psychosociales au service des réussites scolaires, académiques et éducatives. Nadine Gaudin est experte sur le sujet des compétences psychosociales et consultante en leadership et éducation, dans plus de 30 pays. Auparavant professeure des écoles, elle forme, depuis 10 ans, les formateurs en compétences psychosociales ainsi que les formateurs de formateurs (enseignants, chefs d'établissements, IA-IPR, IEN, personnels du rectorat, etc.). Elle intervient dans plusieurs académies auprès des encadrants pour le pilotage des CPS, en classe et à l'échelle de l'établissement, au niveau départemental ou académique.

Par Vincent Cano, Nadine Gaudin
Chez Hachette

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Auteur

Vincent Cano, Nadine Gaudin

Editeur

Hachette

Genre

Pédagogie

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Les compétences psychosociales pour agir dans la classe du CE1 à la 6e

Vincent Cano, Nadine Gaudin

Paru le 15/04/2026

156 pages

Hachette

21,95 €

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Scannez le code barre 9782017179528
9782017179528
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