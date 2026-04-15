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J'ai peur

Aurélie Chien Chow Chine, Chow chine aurélie Chien

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Gaston est une petite licorne différente des autres. Il a une particularité : sa crinière lorsqu'il va bien sa crinière a les couleurs de l'arc-en-ciel, mais dès qu'une émotion forte le submerge, elle change de couleur selon son humeur. Aujourd'hui, Gaston se sent très mal. Il ne veut pas aller se coucher et se retrouver dans le noir : il a peur. Collectionne une figurine exclusive de ta petite licorne préférée. Apprends avec Gaston à te fabriquer une armure contre la peur, grâce aux exercices d'Aurélie Chien Chow Chine, sophrologue !

Par Aurélie Chien Chow Chine, Chow chine aurélie Chien
Chez Hachette

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Auteur

Aurélie Chien Chow Chine, Chow chine aurélie Chien

Editeur

Hachette

Genre

La vie quotidienne

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J'ai peur

Aurélie Chien Chow Chine, Chow chine aurélie Chien

Paru le 29/04/2026

32 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017107309
9782017107309
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