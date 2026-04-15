Gaston est une petite licorne différente des autres. Il a une particularité : sa crinière lorsqu'il va bien sa crinière a les couleurs de l'arc-en-ciel, mais dès qu'une émotion forte le submerge, elle change de couleur selon son humeur. Aujourd'hui, Gaston se sent très mal. Il ne veut pas aller se coucher et se retrouver dans le noir : il a peur. Collectionne une figurine exclusive de ta petite licorne préférée. Apprends avec Gaston à te fabriquer une armure contre la peur, grâce aux exercices d'Aurélie Chien Chow Chine, sophrologue !