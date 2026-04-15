La promenade de Flaubert est un album à dévorer, il est accompagné de son fichier ressources qui offre une exploitation pédagogique complète et clés en main. La promenade de Flaubert Une histoire automnale toute simple et amusante pour travailler les parties du corps et les principes de construire et déconstruire. Cet album fait partie de " Les incontournables de @lespetitsliserons " : des albums sélectionnés par Jessica Mazelle (@lespetitsliserons), professeure des écoles, pour leur pertinence et leur efficacité en classe, avec les plus jeunes élèves. Le fichier ressources propose : une séquence de compréhension en 12 séances détaillées, le matériel de manipulation imprimé en couleurs : cartes lexique, marottes... , une bibliographie étoffée pour la mise en réseau et les lectures offertes, des pistes de projets pour aller plus loin, la version sonore et la version vidéoprojetable de l'album et des ressources numériques pour animer les séances.