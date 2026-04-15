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#Roman francophone

Eclat de pluie

Anya Omah

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Une romance intense et psychologique entre secrets, culpabilité et renaissance. Alissa, tatoueuse talentueuse mais fragile, essaie de se reconstruire après un passé marqué par un drame familial et une soeur envahissante. Lorsqu'elle rencontre Simon, leur alchimie est immédiate, entre tendresse et étincelles. Mais leur bonheur naissant se fissure le jour où Alissa découvre que Simon a été en couple avec... sa soeur Rebecka. Commence alors une lutte intérieure entre raison et désir, loyauté et instinct. Tandis qu'Alissa tente de se libérer du poids de son passé, Simon, lui aussi abîmé par ses propres erreurs, cherche la rédemption. Entre art, thérapie et reconstruction, Shining Rain explore la force des émotions vraies, le pardon, et la beauté de l'amour malgré la tempête.

Par Anya Omah
Chez Arvis Editions

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Auteur

Anya Omah

Editeur

Arvis Editions

Genre

Romance sexy

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Eclat de pluie

Anya Omah trad. Louise Mamdy

Paru le 15/04/2026

464 pages

Arvis Editions

21,90 €

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