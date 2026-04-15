Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Oser vivre

Sabrina Perquis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre résilience et lumière, Sabrina Perquis incarne le pouvoir de croire en la vie, même lorsque tout vacille. Après avoir raconté son combat contre la mucoviscidose dans son autobiographie " Je devais mourir à 7 ans ", Sabrina Perquis revient aujourd'hui avec un livre très différent, plus lumineux. Mêlant témoignages, carnet de vie et réflexions intimes, dans le livre, Sabrina Perquis conseille, inspire et prodigue les conseils et les ressources que chacun peut mettre en oeuvre, même au coeur du chao... avec des outils concrets pour cultiver la résilience, se relever et se retrouver à chacun son rythme. Pour profiter de la vie, chaque jour. Ce livre s'adresse à toutes celles et ceux qui traversent des épreuves : cancer de sein, cancer, des épreuves liées à la maladie, à des proches, des amis, à celles et ceux qui cherchent un coup de boost et une raison de s'accrocher à la vie et à tous les autres...

Par Sabrina Perquis
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Sabrina Perquis

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Affirmation de soi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oser vivre par Sabrina Perquis

Commenter ce livre

 

Oser vivre

Sabrina Perquis

Paru le 15/04/2026

224 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042904319
9791042904319
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.