Oser vivre

Entre résilience et lumière, Sabrina Perquis incarne le pouvoir de croire en la vie, même lorsque tout vacille. Après avoir raconté son combat contre la mucoviscidose dans son autobiographie " Je devais mourir à 7 ans ", Sabrina Perquis revient aujourd'hui avec un livre très différent, plus lumineux. Mêlant témoignages, carnet de vie et réflexions intimes, dans le livre, Sabrina Perquis conseille, inspire et prodigue les conseils et les ressources que chacun peut mettre en oeuvre, même au coeur du chao... avec des outils concrets pour cultiver la résilience, se relever et se retrouver à chacun son rythme. Pour profiter de la vie, chaque jour. Ce livre s'adresse à toutes celles et ceux qui traversent des épreuves : cancer de sein, cancer, des épreuves liées à la maladie, à des proches, des amis, à celles et ceux qui cherchent un coup de boost et une raison de s'accrocher à la vie et à tous les autres...