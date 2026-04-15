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#Roman francophone

L'Ours et le Taureau

Alexiane Thill

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Riamh, m'eudail... A jamais, mon amour... Après avoir découvert le terrible secret de Caleb MacCoy, Phèdre a rejoint le château de Dunvegan pour enfin prendre possession de l'héritage de son père. Désormais à la tête des MacLeod, elle découvre la vie de Chef de clan... Mais sa position est fragile : depuis son fief d'Inveraray, le bourreau de son enfance, Henry Campbell, est à l'affût de la moindre opportunité pour la faire chuter... Et pour cela, il est prêt à se servir de Caleb. Car aux yeux des clans, Phèdre est toujours la Pupille de ce dernier, et elle est donc censée respecter ses ordres...

Par Alexiane Thill
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Alexiane Thill

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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L'Ours et le Taureau

Alexiane Thill

Paru le 15/04/2026

734 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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