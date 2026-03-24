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#Roman francophone

Anticipation Précoce

Didier Eyango

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Nkwelle grandit dans l'adversité, porté par la force de sa mère, Etoh, et l'amour d'un beau-père exemplaire. Ensemble, ils lui transmettent une qualité précieuse : la capacité d'anticiper les défis et d'y répondre avec lucidité et détermination. De son enfance dans le village de Moabi à ses responsabilités d'adulte, Nkwelle s'appuie sur ces idéaux pour s'élever, soutenir les siens et transformer sa communauté. Grâce à la prévoyance et à l'éducation, il construit un parcours remarquable, fait de courage et d'espoir. Entre roman d'apprentissage et ode à la résilience, ce récit vibrant célèbre l'amour familial, la transmission des valeurs et le pouvoir d'agir sur son destin.

Par Didier Eyango
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Didier Eyango

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

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Anticipation Précoce

Didier Eyango

Paru le 24/03/2026

136 pages

Les éditions du Panthéon

15,90 €

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Scannez le code barre 9782754775045
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