Anticipation Précoce

Nkwelle grandit dans l'adversité, porté par la force de sa mère, Etoh, et l'amour d'un beau-père exemplaire. Ensemble, ils lui transmettent une qualité précieuse : la capacité d'anticiper les défis et d'y répondre avec lucidité et détermination. De son enfance dans le village de Moabi à ses responsabilités d'adulte, Nkwelle s'appuie sur ces idéaux pour s'élever, soutenir les siens et transformer sa communauté. Grâce à la prévoyance et à l'éducation, il construit un parcours remarquable, fait de courage et d'espoir. Entre roman d'apprentissage et ode à la résilience, ce récit vibrant célèbre l'amour familial, la transmission des valeurs et le pouvoir d'agir sur son destin.