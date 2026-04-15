Le Hulk Infernal se déchaîne

Daken, le fils de Wolverine, est devenu un héros infernal, le redoutable Hellverine. Ce n'était pas vraiment ce que Méphisto avait prévu. Afin que rien ne puisse entraver ses plans de conquête du monde, le Seigneur des Enfers libère donc une créature monstrueuse : un Hulk infernal. Hellverine sera-t-il de taille face à ce nouvel adversaire ? Depuis son passage remarqué sur Wolverine et X-Force durant l'ère Krakoa, le scénariste Benjamin Percy poursuit son exploration de l'univers du mutant griffu. Dans cette nouvelle série, il s'intéresse au fils de Logan, Daken, et introduit une version inédite et énigmatique de Hulk !