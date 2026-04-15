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#Comics

Le Hulk Infernal se déchaîne

Benjamin Percy, Raffaele Ienco

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Daken, le fils de Wolverine, est devenu un héros infernal, le redoutable Hellverine. Ce n'était pas vraiment ce que Méphisto avait prévu. Afin que rien ne puisse entraver ses plans de conquête du monde, le Seigneur des Enfers libère donc une créature monstrueuse : un Hulk infernal. Hellverine sera-t-il de taille face à ce nouvel adversaire ? Depuis son passage remarqué sur Wolverine et X-Force durant l'ère Krakoa, le scénariste Benjamin Percy poursuit son exploration de l'univers du mutant griffu. Dans cette nouvelle série, il s'intéresse au fils de Logan, Daken, et introduit une version inédite et énigmatique de Hulk !

Par Benjamin Percy, Raffaele Ienco
Chez Panini comics

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Auteur

Benjamin Percy, Raffaele Ienco

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Le Hulk Infernal se déchaîne

Benjamin Percy, Raffaele Ienco trad. Thomas Davier

Paru le 15/04/2026

120 pages

Panini comics

18,00 €

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Scannez le code barre 9791039143646
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