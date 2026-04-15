La Terre ne ressemble plus à la planète sur laquelle nous vivons. Les Sept Guerres en ont détruit la quasi-totalité, et les hommes essaient de la reconstruire. Dans ce monde dévasté, la majorité des adolescents doit trouver un travail. D'autres, qui forment l'Elite, sont choisis pour le Testing. L'épreuve suprême. Un test ultime qui promet l'entrée à l'Université pour les gagnants. Ou plutôt pour les survivants... Cette année, Cia, une jeune fille de 16 ans, est choisie pour y participer. Et elle va rapidement comprendre qu'elle ne peut faire confiance à personne. Un classique de la dystopie Un roman dystopique phare de la littérature jeunesse, mêlant épreuves, amour et violence, qui saura séduire les lecteurs d'Hunger Games, de Divergente ou Le Labyrinthe. Un roman haletant Un roman addictif au rythme effréné qui met en scène la course contre la mort d'un groupe d'adolescents prêts à tout pour trouver leur place dans un monde impitoyable.