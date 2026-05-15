Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bande dessinée jeunesse

Au rythme de nos coeurs

Anne-Sophie Chauvet, Gloria Shugleva

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alys, la seconde d'une famille de 5 filles, a toujours vécu dans sa petite ville de province, où tout le monde se connaît et où rien de bien intéressant se passe. Jusqu'au jour où une riche famille vient s'installer dans la villa qu'ils ont fait construire. L'arrivée de Louis Morel, de ses deux soeurs et de l'énigmatique William, l'ami anglais de Louis venu le visiter, va chambouler la vie d'Alys et de ses soeurs. Si Louis se montre tout de suite charmant, William quant à lui semble froid et distant. Alys laissera-t-elle cette première impression l'empêcher de découvrir qui est véritablement William ? Derrière ses regards se cache peut-être un coeur qui bat pour elle ? Une réécriture moderne et bienveillante de l'oeuvre culte de Jane Austen, Orgueil & préjugés.

Par Anne-Sophie Chauvet, Gloria Shugleva
Chez Mame

|

Auteur

Anne-Sophie Chauvet, Gloria Shugleva

Editeur

Mame

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au rythme de nos coeurs par Anne-Sophie Chauvet, Gloria Shugleva

Commenter ce livre

 

Au rythme de nos coeurs

Anne-Sophie Chauvet, Gloria Shugleva

Paru le 15/05/2026

300 pages

Mame

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782728938445
9782728938445
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.