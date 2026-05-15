Au rythme de nos coeurs

Alys, la seconde d'une famille de 5 filles, a toujours vécu dans sa petite ville de province, où tout le monde se connaît et où rien de bien intéressant se passe. Jusqu'au jour où une riche famille vient s'installer dans la villa qu'ils ont fait construire. L'arrivée de Louis Morel, de ses deux soeurs et de l'énigmatique William, l'ami anglais de Louis venu le visiter, va chambouler la vie d'Alys et de ses soeurs. Si Louis se montre tout de suite charmant, William quant à lui semble froid et distant. Alys laissera-t-elle cette première impression l'empêcher de découvrir qui est véritablement William ? Derrière ses regards se cache peut-être un coeur qui bat pour elle ? Une réécriture moderne et bienveillante de l'oeuvre culte de Jane Austen, Orgueil & préjugés.