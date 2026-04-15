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#Bande dessinée jeunesse

Riposte

Louisa Reid

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Harcelée à cause de son poids, Lily vit un enfer au lycée. Pour l'aider à se défendre, son père l'inscrit à un cours de boxe. Elle est bien loin de se douter des bouleversements que ce sport va provoquer en elle. Un roman puissant et bouleversant Un magnifique texte féministe et queer qui aborde des thématiques fortes et très actuelles : le harcèlement, le rapport au corps, le rapport au genre, la confiance en soi... Une langue poétique et politique Ecrit en vers libres, dans un style proche du slam, le roman de Louisa Reid frappe en plein coeur. Sa traduction depuis l'anglais par l'incontournable autrice Clémentine Beauvais (Songe à la douceur, Les Petites Reines, etc...) en retranscrit toute la puissance. "Un roman intense, original et profondément émouvant, rempli de la joie mordante de se sentir enfin forte" (The Guardian).

Par Louisa Reid
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Louisa Reid

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Romans, témoignages & Co

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Riposte

Louisa Reid trad. Clémentine Beauvais

Paru le 15/04/2026

256 pages

Bayard jeunesse

8,90 €

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Scannez le code barre 9791036390524
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