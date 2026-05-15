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#Roman francophone

Un cœur à dépanner

Amy Clipston, Anna Kuptsova

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Emily vient de perdre sa mère d'un cancer et face aux dettes engrangées par la maladie de sa mère, son père et elle sont obligées d'emménager chez la tante d'Emily, ce qui est loin de lui plaire. Car Emily, sa passion, ce sont les voitures, retaper les Chevys... Or, sa tante et sa cousine sont bien loin de tout cela et elle ne se sent pas à sa place au milieu d'elles. De plus, depuis la mort de sa mère, Emily n'arrive plus du tout à prier. Elle ne sent plus la présence de Dieu, et se demande si elle retrouvera un jour la foi. Elle rencontre alors Zander (Alexander), son nouveau voisin, tout aussi passionné de voitures. Suite à ses anciens déboires amoureux, elle ne souhaite pas retomber amoureuse d'un garçon passionné de voitures, mais son coeur en a décidé autrement...

Par Amy Clipston, Anna Kuptsova
Chez Mame

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Auteur

Amy Clipston, Anna Kuptsova

Editeur

Mame

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Un cœur à dépanner

Amy Clipston, Anna Kuptsova trad. Anne-Sophie Chauvet

Paru le 15/05/2026

300 pages

Mame

17,95 €

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