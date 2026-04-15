Panique à New York !

Patty, est une petite fille qui lit dans les pensées. Dans ce nouveau tome, elle part en voyage à New York... Là, elle découvre que le savant à qui elle doit son super pouvoir est lui aussi aux Etats-Unis : mais pourquoi la poursuit-il ? Une série signée Lewis Trondheim Lewis Trondheim, auteur notamment de la série Lapinot (L'association), mais aussi de Donjon avec Joann Sfar (Delcourt) et, chez Bayard jeunesse, de Chihuahua avec Nob, Jousselin et Obion, revient en solo pour cette série drôle et déjantée. Un superpouvoir pas comme les autres Patty peut deviner les sujets des interros, aider les personnes qui n'osent pas le demander, ou connaître les pensées secrètes de son chien, qui lui voue une totale admiration. Qui ne voudrait pas être à sa place ?