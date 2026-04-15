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Le Pouvoir du moment présent

Eckhart Tolle

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Le Pouvoir du moment présent est probablement l'un des livres les plus importants de notre époque. Son enseignement simple et néanmoins profond a aidé des millions de gens à travers le monde à trouver la paix intérieure et à se sentir plus épanouis dans leur vie. Au coeur de cet enseignement se trouve la transformation de la conscience : en vivant dans l'instant présent, nous transcendons notre ego et accédons à un état de grâce, de légèreté et de bien-être. Ce livre a le pouvoir de métamorphoser votre vie par une expérience unique.

Par Eckhart Tolle
Chez Audiolib

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Auteur

Eckhart Tolle

Editeur

Audiolib

Genre

Réussite personnelle

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Le Pouvoir du moment présent

Eckhart Tolle trad. Annie-J Ollivier, Michel Saint-Germain, Martine Vallée

Paru le 15/04/2026

Audiolib

25,50 €

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Scannez le code barre 9791035422431
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