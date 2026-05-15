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Smoking behind the supermarket with you Tome 6

Jinushi

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Sasaki est un employé de bureau de 45 ans, célibataire et usé par ses heures de travail à rallonge. Son seul rayon de soleil, c'est Yamada, la caissière de la supérette qui lui sourit toujours de son visage angélique. Un soir, alors qu'il passe par le magasin, il ne la voit pas en service. Soudain, une jeune fille lui propose de fumer une cigarette ensemble, à l'arrière de la supérette. C'est ainsi que commence, entre eux, une relation des plus atypiques mais aussi des plus uniques.

Par Jinushi
Chez Dargaud

|

Auteur

Jinushi

Editeur

Dargaud

Genre

Seinen/Homme

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Smoking behind the supermarket with you Tome 6

Jinushi trad. Olivier Huet

Paru le 15/05/2026

262 pages

Dargaud

7,95 €

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