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#Roman francophone

Jack knight une enquete tourangelle (coll. geste noir)

Francois Essayan

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Un couple est assassiné chez eux, dans leur appartement luxueux aux abords du jardin des Prébendes. Sous la pression du nouvel adjoint à la sécurité Stanislas Chamfort, le lieutenant Jack Knight est nommé pour reprendre l'affaire qui piétine. Le lieutenant Jack Knight a connu une enfance torturée. Celui qu'il appelait "Père", Théodore Monroe, était un scientifique qui expérimentait sur l'enfant ses propres théories du développement de l'intelligence. Un jour, Monroe est violemment assassiné. Jack, planqué, assiste à la scène et décide de s'enfuir, car il se sait recherché. Vingt-neuf années plus tard, sous une nouvelle identité, il est devenu lieutenant pour la police de Tours. Sous la pression de l'adjoint Chamfort, une enquête sensible lui est attribuée.

Par Francois Essayan
Chez La Geste

|

Auteur

Francois Essayan

Editeur

La Geste

Genre

Centre, Val de Loire

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Jack knight une enquete tourangelle (coll. geste noir)

Francois Essayan

Paru le 18/03/2026

248 pages

La Geste

13,90 €

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Scannez le code barre 9791035331658
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