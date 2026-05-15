Piotr Langer Jr. est l'archétype de la réussite : riche héritier, homme d'affaires brillant, toujours impeccable, toujours en contrôle. Mais ce que le monde ne voit pas, ou refuse de voir, c'est le vide derrière le masque. Langer est un tueur. Un prédateur. Un homme qui ne ressent rien. Pas d'amour. Pas de culpabilité. Pas de peur. Juste un besoin : dominer, manipuler, effacer. Depuis des années, il orchestre sa double vie avec une précision chirurgicale. Sa froideur est sa force. L'absence d'émotion, son meilleur camouflage. Jusqu'au jour où une femme entre dans sa vie. Nina. Elle est différente. Inattendue. Elle n'a ni le regard fuyant, ni les réactions programmées auxquelles Langer est habitué. Elle l'observe, le défie, résiste à son emprise. Et contre toute logique, elle l'intrigue. Ce qu'il ressent face à elle n'a pas de nom dans son vocabulaire, car pour la première fois, une fissure semble s'ouvrir dans son monde parfaitement étanche. Ce n'est pas de l'amour - il n'en est pas capable. Ce n'est pas de la peur - il la méprise. Et pourtant, elle bouleverse un équilibre millimétré bâti sur le vide. Curiosité ? Fascination ? Faiblesse ? Peu à peu, un jeu de pouvoir s'installe entre eux, un duel où l'arme la plus dangereuse pourrait être... l'émotion. "Un roman magistral qui vous happe et qui se lit d'une traite" - Empík