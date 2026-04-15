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Meurtre dans le Finistère

Laurent Ségalen

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Le détective Gaétan Letrusel, de l'agence Filigrane, est appelé par une cliente, Madame Dorval, commerçante propriétaire d'un magasin d'accastillage à Brest. Elle subit des rumeurs concernant la détérioration de la qualité de ses produits qui auraient notamment provoqué la mort d'un équipier sur un voilier lors d'une récente sortie d'entrainement en mer. Le détective commence enquêter dans un milieu qu'il ne connaît pas vraiment. Peu après, le cadavre d'un autre homme est découvert dans le port de plaisance. C'est l'ami de l'équipier décédé en mer mais aussi l'amant de la cliente du détective ! L'enquête prend une nouvelle tournure. Peu après, un jeune navigateur suisse disparait juste avant de prendre part à une tentative de battre un record de traversée de la Manche... Gaétan Letrusel devra faire appel à ses relations habituelles pour dénouer l'écheveau de cette affaire.

Par Laurent Ségalen
Chez La Geste

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Auteur

Laurent Ségalen

Editeur

La Geste

Genre

Romans policiers

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Meurtre dans le Finistère

Laurent Ségalen

Paru le 15/04/2026

La Geste

13,90 €

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Scannez le code barre 9791035330583
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