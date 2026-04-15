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#Roman francophone

Insuffisance du desir - chronique perigourdine (coll. geste noir)

Michel Robert

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Un polar dans un polar ! Le lecteur est entrainé dans une histoire au coeur d'un village périgourdin, et ce n'est qu'à la fin qu'il découvre qu'il a lu le manuscrit d'un fou interné en hôpital psychatrique. Ecrivain reconnu à la réputation de séducteur, Mathieu Pourteaux, après une conférence-débat connaît une panne sexuelle avec Angèle, une admiratrice. Concomitamment il se retrouve confrontéà une panne d'inspiration qui compromet sa carrière littéraire. Pour sortir de ce marasme il part en résidence dans un village du Périgord. 2 ans après, la chance lui sourit : il retrouve Angèle. Mathieu retrouve enfin sa virilité mais dans un accès de folie meurtrière vengeresse il étrangle Angèle avant de s'enfuir.

Par Michel Robert
Chez La Geste

|

Auteur

Michel Robert

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

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Insuffisance du desir - chronique perigourdine (coll. geste noir)

Michel Robert

Paru le 18/03/2026

200 pages

La Geste

13,90 €

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Scannez le code barre 9791035330477
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