Insuffisance du desir - chronique perigourdine (coll. geste noir)

Un polar dans un polar ! Le lecteur est entrainé dans une histoire au coeur d'un village périgourdin, et ce n'est qu'à la fin qu'il découvre qu'il a lu le manuscrit d'un fou interné en hôpital psychatrique. Ecrivain reconnu à la réputation de séducteur, Mathieu Pourteaux, après une conférence-débat connaît une panne sexuelle avec Angèle, une admiratrice. Concomitamment il se retrouve confrontéà une panne d'inspiration qui compromet sa carrière littéraire. Pour sortir de ce marasme il part en résidence dans un village du Périgord. 2 ans après, la chance lui sourit : il retrouve Angèle. Mathieu retrouve enfin sa virilité mais dans un accès de folie meurtrière vengeresse il étrangle Angèle avant de s'enfuir.