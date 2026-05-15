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Elden Ring distant tales between Tome 2

Haruichi

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Après avoir suivi les premiers pas de Roderika à la Table Ronde, accompagné Gros Boggart dans ses aventures culinaires ou encore assisté à l'enfance de Rya, découvrez cinq nouveaux chapitres narrant les péripéties épiques et drolatiques d'Alexander le guerrier-jarre, la suite des aventures de Corhyn le scribe poursuivant son journal d'observation du noble Masque d'or, ou encore le périple de Pat l'affranchi, passé maître dans l'art de précipiter autrui dans le vide d'un coup de pied bien placé.

Par Haruichi
Chez Véga

|

Auteur

Haruichi

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

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Elden Ring distant tales between Tome 2

Haruichi

Paru le 15/05/2026

180 pages

Véga

8,35 €

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9782379509124
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