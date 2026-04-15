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#Roman francophone

Revenge Meet Destiny

Kentin Jarno

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La vengeance mérite-t-elle tous les sacrifices ? Cette fois, ça y est : Willow et Jaden savent. Après des mois de chantage, l'identité du corbeau leur a été révélée. Cette nouvelle aussi inattendue que bouleversante ne leur est pourtant d'aucun réconfort... Partagés entre un désir de justice et une soif de vengeance, les deux étudiants doivent encore décider de l'avenir de leur relation, une fois la vérité dévoilée. Willow aura-t-elle toujours besoin d'un voleur tel que Belladonna à ses côtés ? Jaden pourra-t-il s'affranchir de son ancien bourreau ? Plus important encore, leur amour né dans la souffrance aura-t-il une chance d'évoluer vers quelque chose de sain ? Niveau d'intensité : 3/4 flammes. Présence de trigger warnings.

Par Kentin Jarno
Chez HarperCollins France

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Auteur

Kentin Jarno

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

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Revenge Meet Destiny

Kentin Jarno

Paru le 15/04/2026

397 pages

HarperCollins France

7,90 €

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