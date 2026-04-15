Revenge Meet Destiny

La vengeance mérite-t-elle tous les sacrifices ? Cette fois, ça y est : Willow et Jaden savent. Après des mois de chantage, l'identité du corbeau leur a été révélée. Cette nouvelle aussi inattendue que bouleversante ne leur est pourtant d'aucun réconfort... Partagés entre un désir de justice et une soif de vengeance, les deux étudiants doivent encore décider de l'avenir de leur relation, une fois la vérité dévoilée. Willow aura-t-elle toujours besoin d'un voleur tel que Belladonna à ses côtés ? Jaden pourra-t-il s'affranchir de son ancien bourreau ? Plus important encore, leur amour né dans la souffrance aura-t-il une chance d'évoluer vers quelque chose de sain ? Niveau d'intensité : 3/4 flammes. Présence de trigger warnings.