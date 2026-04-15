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#Roman francophone

La plus jolie fin du monde

Solène Bakowski

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Méfiez-vous des vieilles histoires. Certaines ricochent jusqu'à nous. Quand Gaelle apprend que sa grand-mère, Yan, vient d'être victime d'un AVC, elle court la rejoindre sur son ile en Bretagne. A l'hôpital, Yan se trompe d'époque, de lieu, voit des choses qui n'existent pas. Dans ses propos décousus auxquels personne ne prête attention, un détail interpelle Gaëlle : un signe, que la vieille femme affirme avoir reçu après 55 ans, 6 mois et 16 jours d'attente. De quoi parle-t-elle ? D'où vient ce décompte si précis ? Gaëlle tente de résoudre le mystère. Yan semble suspendue entre deux mondes, mais qui sait ? Peut-être n'est-on jamais aussi clairvoyant qu'à l'heure de s'envoler... En embellissant les derniers instants de celle qui lui a tout donné, une jeune femme va enfin trouver un sens à sa vie.

Par Solène Bakowski
Chez HarperCollins France

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Auteur

Solène Bakowski

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature française

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La plus jolie fin du monde

Solène Bakowski

Paru le 15/04/2026

304 pages

HarperCollins France

8,60 €

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Scannez le code barre 9791033924081
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