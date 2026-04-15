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Vivre en Dieu à l'école de mère Yvonne-Aimée de Malestroit

Joël Guibert

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Un nouveau livre sur Mère Yvonne-Aimée de Malestroit ? Assurément, plutôt qu'une biographie, cet ouvrage est avant tout une école de vie spirituelle. A travers la figure lumineuse de Mère Yvonne-Aimée, religieuse hospitalière du xx ? siècle, le lecteur est invité à découvrir des clés simples et essentielles pour vivre en Dieu, à son école. Son langage, d'une simplicité désarmante, révèle une expérience de Dieu concrète et proche de nous. A travers une multitude de situations vécues, nous découvrons combien elle est un guide sûr et abordable pour chacun. Elle a vécu l'extraordinaire, dotée de charismes exceptionnels, elle demeure une femme joyeuse, d'un grand réalisme, d'une bouleversante charité envers les pauvres et d'une humilité profonde qui nous la rend si proche. Le père Joël Guibert, prêtre du diocèse de Nantes, exerce sa mission entre l'écriture de livres de spiritualité et la prédication de retraites destinées à tous publics. Il est l'auteur, entre autres, de Le combat spirituel, Le secret de la sérénité, La Providence, L'Eucharistie.

Par Joël Guibert
Chez Artège

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Auteur

Joël Guibert

Editeur

Artège

Genre

Prière et spiritualité

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Vivre en Dieu à l'école de mère Yvonne-Aimée de Malestroit

Joël Guibert

Paru le 15/04/2026

280 pages

Artège

20,00 €

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Scannez le code barre 9791033617365
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