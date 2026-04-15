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Autoportraits du rêveur

Walter Benjamin

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Dans ce recueil de récits, Walter Benjamin explore ce qui, au coeur des ruines de l'histoire et des désillusions modernes, demeure porteur d'espérance et de promesse. A la croisée de la littérature et de la philosophie, entre rêve et réalité, le philosophe allemand interroge, de son écriture poétique, notre rapport au temps et à la mémoire. A travers ces textes, Benjamin nous invite à sauver de l'oubli ce qui mérite d'être transmis et à faire de la mémoire une puissance critique tournée vers l'avenir.

Par Walter Benjamin
Chez L'Herne

|

Auteur

Walter Benjamin

Editeur

L'Herne

Genre

Littérature Allemande

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Autoportraits du rêveur

Walter Benjamin

Paru le 15/04/2026

157 pages

L'Herne

14,00 €

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