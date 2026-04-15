Autoportraits du rêveur

Dans ce recueil de récits, Walter Benjamin explore ce qui, au coeur des ruines de l'histoire et des désillusions modernes, demeure porteur d'espérance et de promesse. A la croisée de la littérature et de la philosophie, entre rêve et réalité, le philosophe allemand interroge, de son écriture poétique, notre rapport au temps et à la mémoire. A travers ces textes, Benjamin nous invite à sauver de l'oubli ce qui mérite d'être transmis et à faire de la mémoire une puissance critique tournée vers l'avenir.