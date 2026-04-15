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L'Oiseau sur le trône de chêne

K. A. Linde

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Pire que de tomber sur un monstre ? En tomber amoureuse... Kierse McKenna vient de violer le traité des Monstres. Pour la seconde fois. Sa tâche était censée être simple : dérober un bracelet à la reine des Nymphes, puis l'échanger contre la vérité sur son propre passé. Mais tout est allé de travers, et Graves est arrivé pour la sauver. Graves, le sorcier qui l'a piégée, trahie et abandonnée. Un monstre de ténèbres et de charme, qui sait si bien deviner ses pensées. Mais pour prix de son aide, il a une mission pour sa voleuse préférée, qui l'amènera à affronter les monstres les plus puissants qui soient, au premier rang desquels son ennemi mortel : le Roi Chêne. Ce n'est qu'ensemble qu'ils pourront espérer triompher. Pour cela, Kierse n'a qu'une seule chose à faire : lui accorder sa confiance. Seulement, quand on ouvre la porte à un monstre, comment l'oublier ? Et pire, comment lui résister ? " Extraordinaire. " Rebecca Yarros, autrice de Fourth Wing " Une Fantasy de voleuse que les lecteurs trouveront difficile à lâcher. " Kirkus " Un monde intrigant peuplé de personnages moralement gris. " The Library Ladies

Par K. A. Linde
Chez Bragelonne

|

Auteur

K. A. Linde

Editeur

Bragelonne

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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L'Oiseau sur le trône de chêne

K. A. Linde

Paru le 15/04/2026

550 pages

Bragelonne

20,00 €

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Scannez le code barre 9791028127084
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