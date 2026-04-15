La Suisse à pied est composée de 7 itinéraires nationaux et de nombreux itinéraires régionaux (voir page récapitulative annexé). L'itinéraire 1 de La Suisse à pied est la Via Alpina, il va de Vaduz (au Liechtenstein) à Montreux (au bord du Léman) en 20 étapes à travers les Alpes suisses. Ce guide contient toutes les informations pratiques nécessaires à la randonnée, des cartes et des graphiques de dénivellation. Les textes présentent les curiosités qui jalonnent le chemin, les photographies en couleurs illustrent les beautés d'un itinéraire fantastique