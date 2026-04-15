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Via Alpina

Guido Gisler

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La Suisse à pied est composée de 7 itinéraires nationaux et de nombreux itinéraires régionaux (voir page récapitulative annexé). L'itinéraire 1 de La Suisse à pied est la Via Alpina, il va de Vaduz (au Liechtenstein) à Montreux (au bord du Léman) en 20 étapes à travers les Alpes suisses. Ce guide contient toutes les informations pratiques nécessaires à la randonnée, des cartes et des graphiques de dénivellation. Les textes présentent les curiosités qui jalonnent le chemin, les photographies en couleurs illustrent les beautés d'un itinéraire fantastique

Par Guido Gisler
Chez Rossolis

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Auteur

Guido Gisler

Editeur

Rossolis

Genre

Suisse

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Via Alpina

Guido Gisler

Paru le 15/04/2026

80 pages

Rossolis

24,00 €

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Scannez le code barre 9782940840007
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