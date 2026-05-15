Les Sables d’Olonne

1926 - 2026 : Cent ans du Guide de Voyage Michelin Depuis un siècle, le Guide de Voyage Michelin guide les voyageurs les plus curieux, avides de découvertes et de compréhension du monde. A chaque page de votre TOUT NOUVEAU Guide de Voyage Sables d'Olonne, ville d'art, d'histoire et emblématique destination balnéaire, découvrez les nombreux conseils de nos auteurs-voyageurs, comme sauter sur un vélo et suivre la Vélodyssée, tester une session de surf sur la plage de Tanchet, ou encore, faire l'ascension du clocher panoramique de l'église St-Martin-de-Vertou... Envie de conseils concrets pour vivre une véritable aventure maritime ? Retrouvez : · Les sites incontournables, classés par étoiles (Prieuré et fort Saint-Nicolas, île Penotte, Tour d'Arundel...) · Des coups de coeur testés sur le terrain, pour découvrir la destination toute l'année · Des adresses mises à jour, pour tous les budgets : restaurants, hébergements, sorties, shopping · Des itinéraires originaux et des promenades à tester à votre rythme · Des activités pour les familles · De nombreuses cartes et plans Le guide de toutes les cultures, pour des voyages en famille, entre amis ou en solo ! En complément, pensez à utiliser la Carte Régionale Pays de la Loire n°517 et le Guide de Voyage Michelin Pays de la Loire.