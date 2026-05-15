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Les Révoltes de la dignité

Collectif, Leyla Dakhli, Laurence Dufresne-Aubertin

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La question de la dignité traverse les révoltes et révolutions dans les mondes arabes comme une évidence. Saisie comme émotion politique, elle anime les luttes sociales et les contestations depuis la fin des années 1970, et de manière encore plus saillante les révolutions à partir de 2011. Loin de se limiter à la question de l'accès au minimum vital (se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner), elle détermine un espace de la vie digne qui excède ces revendications. Tout au long de la Méditerranée méridionale et orientale, des moments, des trajectoires, des situations collectives sont les lieux d'une enquête pour saisir les sens de la dignité, au plus près des vies individuelles et des communautés, des aspirations et des revendications. Cette enquête collective est restituée par la mise en dialogue de cartes sensibles et de textes. Elle contribue à écrire l'histoire des révoltes postcoloniales dans la région, à partir de celles et ceux qui les ont espérées, vécues, et qui y ont perdu la vie. Elle donne des clés de compréhension de ce qui continue à susciter la colère, la mobilisation et la solidarité au présent. LEYLA DAKHLI est historienne, chargée de recherches au CNRS. Spécialiste de l'histoire intellectuelle et sociale du monde arabe contemporain, elle a dirigé le projet DREAM (Drafting and Enacting the Revolution in the Arab Mediterranean), financé par le Conseil européen de la recherche, à l'origine de ce livre. LAURENCE DUFRESNE AUBERTIN est docteure en science politique. Ses recherches portent sur les formes de la politisation des classes populaires. Les autrices et auteurs ici réuni·es ont travaillé ensemble pendant plusieurs années. Chacune et chacun apporte ici sa contribution à partir d'un lieu particulier, celui de ses recherches propres.

Par Collectif, Leyla Dakhli, Laurence Dufresne-Aubertin
Chez Seuil

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Auteur

Collectif, Leyla Dakhli, Laurence Dufresne-Aubertin

Editeur

Seuil

Genre

Sociologie politique

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Les Révoltes de la dignité

Collectif, Leyla Dakhli, Laurence Dufresne-Aubertin

Paru le 15/05/2026

336 pages

Seuil

23,50 €

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