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Nouveaux poèmes

Rainer Maria Rilke

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Réédition de ce recueil qui tient une place singulière dans l'oeuvre poétique de Rilke à l'occasion du centenaire de sa mort. "Comme un chant qui va et vient dans les ruelles, S'approche et de nouveau s'éloigne Battant des ailes, parfois presque sous la main Puis de nouveau dispersé au loin". Dans les Nouveaux poèmes publiés en 1907, Rilke inscrit sa poésie dans les marges de la littérature classique et antique, revisitant à la fois l'histoire, la Bible et de nombreuses références artistiques (de Rembrandt à Botticelli, de Rodin à Bernini). Pour Philippe Jaccottet, "les Nouveaux poèmes constituent la part de l'oeuvre de Rilke qui a été la première accessible et qui est restée longtemps la plus chère aux lecteurs". Le recueil Requiem est constitué de deux élégies funèbres, écrites en 1908 après la disparition de proches. Rainer Maria Rilke (1875-1926) est l'un des plus grands poètes et prosateurs de langue allemande. Il est notamment l'auteur du Livre d'heures, des Elégies de Duino, des Sonnets à Orphée, et des Cahiers de Malte Laurids Brigge. Traduit de l'allemand par Lorand Gaspar et Jacques Legrand

Par Rainer Maria Rilke
Chez Points

|

Auteur

Rainer Maria Rilke

Editeur

Points

Genre

Poésie

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Nouveaux poèmes

Rainer Maria Rilke

Paru le 15/05/2026

192 pages

Points

9,90 €

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