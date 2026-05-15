Deux couples. Un accident mortel. Une décision qui change tout... Si vous n'aviez rien à perdre, jusqu'où iriez-vous pour connaître la vérité ? A l'issue d'un week-end clandestin au bord de l'océan, un couple renverse un piéton et le tue. Plutôt que d'appeler les secours, Nick et Kirsten décident de dissimuler le corps et découvrent qu'ils connaissent la victime : c'est l'homme qui leur a loué une chambre pour leur escapade amoureuse. Sa femme le cherche. Elle attend un enfant. Un duel étouffant entre un chasseur et sa proie sur fond d'auto-justice et de vengeance à tiroirs. Comme toujours avec Diane Jeffrey, vous n'êtes pas près d'imaginer la chute de ce thriller délicieusement britannique. Née en Angleterre, Diane Jeffrey est auteure de polars à succès. Après The Guilty Mother, quia figuré sur la liste des best-sellers du journal USA Today et est resté plusieurs semaines dans le "Top 100" des livres numériques les plus vendus au Royaume-Uni, elle revient avec un nouveau thriller, Ecarts de conduite. Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Clovis Bessières