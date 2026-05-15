Le Grand livre jeu de l'espace

TROIS JEUX DANS UN SEUL LIVRE ! Centre spatial en effervescence, décollage de fusées, marche sur la Lune, survol de l'ISS, atterrissage sur Mars, retour sur Terre... embarquez pour un fabuleux voyage à la découverte de l'espace ! Un cherche et trouve spatial avec trois niveaux de difficulté pour jouer en famille, enrichi par des pages documentaires pour tout savoir sur les missions lunaires et martiennes, la vie dans l'ISS, la construction des vaisseaux et les grands noms de la conquête spatiale : Neil Armstrong, Katherine Johnson, Carl Sagan, Stephen Hawking, Kitty O'Brien Joyner, Jeanette Scissum... Un cherche et trouve palpitant avec trois niveaux de difficulté, pour jouer avec toute la famille et donner envie de devenir explorateur ou exploratrice de l'espace.