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Le Grand livre jeu de l'espace

Joan Subirana

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TROIS JEUX DANS UN SEUL LIVRE ! Centre spatial en effervescence, décollage de fusées, marche sur la Lune, survol de l'ISS, atterrissage sur Mars, retour sur Terre... embarquez pour un fabuleux voyage à la découverte de l'espace ! Un cherche et trouve spatial avec trois niveaux de difficulté pour jouer en famille, enrichi par des pages documentaires pour tout savoir sur les missions lunaires et martiennes, la vie dans l'ISS, la construction des vaisseaux et les grands noms de la conquête spatiale : Neil Armstrong, Katherine Johnson, Carl Sagan, Stephen Hawking, Kitty O'Brien Joyner, Jeanette Scissum... Un cherche et trouve palpitant avec trois niveaux de difficulté, pour jouer avec toute la famille et donner envie de devenir explorateur ou exploratrice de l'espace.

Par Joan Subirana
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Joan Subirana

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Livres-jeux

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Le Grand livre jeu de l'espace

Joan Subirana

Paru le 15/05/2026

16 pages

Editions de la Martinière

12,90 €

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Scannez le code barre 9791040125648
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