Les voeux monastiques

Le voeu de stabilité apparaît en décalage avec la société contemporaine : dans un monde incertain, dans lequel la fluidité et le changement sont des maîtres-mots, il inscrit les moines et moniales dans un temps long, au sein d'une communauté. Il les place à contre-courant face aux sentiments d'accélération, d'aliénation, de perte de sens, si largement partagés. Dans une société d'hyper-connexion, où la solitude et le silence sont menacés voire menaçants, les moines font un autre choix. Aujourd'hui, aux yeux de nombre de nos contemporains, les monastères semblent être " un temps hors du temps ", un " lieu sanctuaire ", " protégé " des excès de la société actuelle. Cela n'est pas si sûr. Mais la tradition monastique offre des outils toujours actuels pour lutter contre ces excès et approfondir l'enracinement en Christ.
Par
Élise-mariette Langelier Chez
Editions du Carmel
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