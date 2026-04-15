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Les voeux monastiques

Élise-mariette Langelier

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Le voeu de stabilité apparaît en décalage avec la société contemporaine : dans un monde incertain, dans lequel la fluidité et le changement sont des maîtres-mots, il inscrit les moines et moniales dans un temps long, au sein d'une communauté. Il les place à contre-courant face aux sentiments d'accélération, d'aliénation, de perte de sens, si largement partagés. Dans une société d'hyper-connexion, où la solitude et le silence sont menacés voire menaçants, les moines font un autre choix. Aujourd'hui, aux yeux de nombre de nos contemporains, les monastères semblent être " un temps hors du temps ", un " lieu sanctuaire ", " protégé " des excès de la société actuelle. Cela n'est pas si sûr. Mais la tradition monastique offre des outils toujours actuels pour lutter contre ces excès et approfondir l'enracinement en Christ.

Par Élise-mariette Langelier
Chez Editions du Carmel

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Auteur

Élise-mariette Langelier

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Vie religieuse

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Les voeux monastiques

Élise-mariette Langelier

Paru le 15/04/2026

296 pages

Editions du Carmel

24,50 €

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Scannez le code barre 9782847139648
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