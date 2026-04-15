Les voeux monastiques

Le voeu de stabilité apparaît en décalage avec la société contemporaine : dans un monde incertain, dans lequel la fluidité et le changement sont des maîtres-mots, il inscrit les moines et moniales dans un temps long, au sein d'une communauté. Il les place à contre-courant face aux sentiments d'accélération, d'aliénation, de perte de sens, si largement partagés. Dans une société d'hyper-connexion, où la solitude et le silence sont menacés voire menaçants, les moines font un autre choix. Aujourd'hui, aux yeux de nombre de nos contemporains, les monastères semblent être " un temps hors du temps ", un " lieu sanctuaire ", " protégé " des excès de la société actuelle. Cela n'est pas si sûr. Mais la tradition monastique offre des outils toujours actuels pour lutter contre ces excès et approfondir l'enracinement en Christ.