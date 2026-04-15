Rokudenashi Blues Tome 24

La remise des diplômes approche. Taison, plus motivé que jamais, passe l'examen pour devenir boxeur professionnel. Au même moment, sur le quai de la gare, Hiroto est agressé par trois élèves d'un autre lycée et se retrouve dans un état critique. Au Kôrakuen Hall, où se déroule l'examen, Chiaki est elle aussi prise pour cible par ces mêmes voyous, mais un certain Shirai vole à son secours. Elle découvre alors que son sauveur, blessé en la protégeant, n'est autre que l'adversaire que Taison doit affronter pour l'examen...