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Batman Imposter

Andrea Sorrentino, Mattson Tomlin

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Cela fait trois ans que Bruce Wayne a endossé le costume de Batman afin de faire de Gotham une ville plus sûre et moins corrompue. A force de sacrifices et de persévérance, il a presque atteint son but. Mais quand un imposteur adopte son déguisement afin d'assassiner d'anciens criminels, c'est toute la police de Gotham qui se met à ses trousses, notamment l'inspectrice Blair Wong, déterminée à découvrir la véritable identité du justicier !

Par Andrea Sorrentino, Mattson Tomlin
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Andrea Sorrentino, Mattson Tomlin

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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Batman Imposter

Andrea Sorrentino, Mattson Tomlin

Paru le 15/05/2026

168 pages

Urban Comics Editions

8,90 €

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Scannez le code barre 9791026856146
9791026856146
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