Le réveil de la forêt

Après un déménagement, Emy doit changer de poney-club. Il faut qu'elle fasse bonne impression et qu'elle montre ses talents de cavalière. Mais la voilà qui atterrit dans un centre équestre très différent de celui qu'elle fréquentait jusque-là. A Chanteloup, on monte à cru, et on se promène toutes les semaines dans les bois. Dès son arrivée, on lui donne d'ailleurs une mission : aller au coeur de la forêt, un lieu baigné de légendes, pour jeter un fer à cheval dans un vieux puits. Si elle ne se plie pas à l'exercice, cela lui portera malheur. Emy se moque un peu de cette histoire de fer à cheval... jusqu'au moment où une brume se lève dans la forêt, qui semble vouloir s'attaquer à son groupe.