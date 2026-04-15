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Petit budget

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Le guide indispensable pour concilier gourmandise et porte-monnaie sans jamais sacrifier le goût. Découvrez 500 recettes généreuses pour sublimer les produits du quotidien et cuisiner malin au jour le jour. Plats complets à petits prix, astuces antigaspi, déjeuners rapides ou dîners conviviaux : maîtrisez l'art de la cuisine généreuse sans vous soucier de vos dépenses. Apéros - Cocktails - Petites faims - Salades - Bouillons & soupes - Cakes & tartes - Lunchbox - Pasta - Légumes - Oeufs - Viandes & volailles - Poissons & fruits de mer - Céréales & légumineuses - Desserts

Par Marabout
Chez Marabout

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Auteur

Marabout

Editeur

Marabout

Genre

Cuisine à petits prix

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Petit budget

Marabout

Paru le 15/04/2026

512 pages

Marabout

19,90 €

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