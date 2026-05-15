A l'origine de la prétention chrétienne

- Une approche résolument rationnelle de la foi. - Un ouvrage accessible même aux lecteurs critiques ou non croyants. - Une comparaison lucide entre le christianisme et les autres religions. - Une question centrale et incontournable : "Qui est Jésus ? " - Une invitation à s'interroger sur le sens de la vie, de la vérité et de la liberté. Résumé du livre : l'auteur nous aide à comprendre comment l'homme, à toutes les époques, a ressenti le besoin d'entrer en relation avec le mystère ultime, à travers des tentatives qui ont donné naissance aux différentes religions. L'impossibilité d'atteindre la clarté et la sécurité a fait ressentir à l'homme l'urgence ou la nécessité d'une aide offerte par le mystère lui-même, c'est-à-dire d'une révélation. Mais toutes les affirmations en ce sens dans les différentes histoires spirituelles des peuples ont été comme "dépassées" par un fait exceptionnel : à un certain moment de l'histoire, un homme, Jésus de Nazareth, s'est identifié au divin.