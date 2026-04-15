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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Unbreakable

Alyxia Fall

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L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Seul un véritable monstre peut en effrayer un autre. Dans un quartier rongé par la brutalité, Azalée s'épanouit depuis qu'elle est devenue nounou pour une famille d'avocats reconnus. Une éclaircie dans l'obscurité qu'est sa vie. Mais un soir, celle-ci bascule violemment. Kidnappée par un prédateur que personne n'oserait soupçonner, Azalée se voit contrainte d'endosser une fausse identité et d'accepter un mariage qui s'annonce aussi sanglant que funeste. Du même coup, elle attire l'attention d'un réseau impitoyable qui agit dans l'ombre de New York. Entre les monstres masqués et ceux en costumes impeccables, elle ne semble plus avoir d'issue, si ce n'est de devenir aussi redoutable qu'eux. Car Azalée le sait : pour survivre, il faut parfois franchir une ligne dont on ne revient pas. Attention, ce roman contient des scènes difficiles pouvant heurter la sensibilité des lecteurs.

Par Alyxia Fall
Chez Adonia

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Auteur

Alyxia Fall

Editeur

Adonia

Genre

Suspense romantique

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Unbreakable

Alyxia Fall

Paru le 15/04/2026

616 pages

Adonia

19,90 €

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Scannez le code barre 9782487986145
9782487986145
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