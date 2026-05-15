Il s'agit d'une correspondance passionnante (1962-1974) entre Ernst Jünger et Joseph Wulf, grand historien juif de la Shoah, évadé d'Auschwitz, qui a travaillé à ses débuts avec Léon Poliakov. Les deux hommes, tous les deux francs-tireurs à leur façon, s'estimaient et s'admiraient réciproquement et leurs échanges épistolaires avaient engendré une amitié qui a duré jusqu'au suicide de Wulf, peu après la mort de sa femme. Wulf estimait particulièrement la façon dont Jünger avait réussi à adopter sans concessions une attitude d'exil intérieur sous le nazisme. Leurs échanges abordent de front les grandes questions, comme celle de la responsabilité de l'état-major de la Wehrmacht dans les exactions et massacres commis par la SS à la suite de la progression allemande initiale sur les fronts ukrainiens et russes