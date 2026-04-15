Ce livre de la collection vBook se compose d'un livre de référence sur la Data Science avec Python pour maîtriser les techniques de modélisation et comprendre les données, véritable carburant de l'intelligence artificielle, et d'un approfondissement sous forme de vidéo qui présente la visualisation de données avec Numpy et Pandas. Livre Data Science avec Python – Le guide indispensable Maîtriser les techniques de modélisation et comprendre les données, véritable carburant de l'intelligence artificielle, sont devenues des compétences clés dans une société transformée par la révolution numérique. Que vous soyez débutant ou en quête de nouvelles compétences, ce livre vous guide dans l'univers de la data science, une discipline qui transcende les frontières de la programmation pour extraire des informations pertinentes et concevoir des systèmes capables d'offrir des solutions concrètes dans tous les domaines. Conçu comme un véritable mode d'emploi, ce livre vous accompagne à travers toutes les étapes du traitement et de l'analyse des données : collecte, préparation, exploration, modélisation prédictive et mise en application. Grâce à Python et ses bibliothèques incontournables, vous découvrirez une méthode claire et des exemples concrets pour transformer vos données en savoir et en valeur, de manière à vous permettre d'appliquer immédiatement les concepts abordés. Vous apprendrez à : comprendre les mécanismes fondamentaux de la data science ; importer, manipuler et visualiser des données complexes avec des outils comme Pandas, Seaborn et Matplotlib ; analyser les variables avec Scipy et Statmodels ; appliquer des algorithmes de Machine Learning pour résoudre des problématiques réelles sur des données classiques, des images ou du texte ; automatiser et structurer vos analyses dans un environnement riche et accessible. Vidéo Visualisation de données avec Numpy et Pandas L'arrivée du Big Data et la multiplicité des sources de données font que les besoins en matière d'analyse de données deviennent de plus en plus importants. Les statistiques sont le moyen le plus performant pour décrire et interpréter les données et ainsi mettre en lumière de nouvelles connaissances. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment utiliser le langage Python dans le cadre de la Data Science pour être en mesure d'analyser de gros volumes de données. Après une présentation de Numpy et Pandas, deux bibliothèques dédiées à la Data Science, nous travaillerons sur la préparation et la visualisation de données. Nous verrons ensuite l'application des statistiques pour analyser des variables et réaliser des estimations de modèles avec la bibliothèque Scikit-Learn.