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Promenons-nous au bord de la rivière

Clémence Lallemand, Mickaël Nicolas

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Une lecture plaisir au plus proche d'une promenade dans la nature : pour explorer et s'émerveiller. Tout au long des dix-sept grandes photos, c'est le jeune lecteur qui choisit son chemin et flâne dans le livre ; partout il observe et grappille des informations ! Un lecteur héros L'enfant est acteur de sa promenade : il choisit donc la page où il a envie d'aller. En effet, sur chaque double page, plusieurs choix sont possibles pour avancer dans la lecture. Et, une fois arrivé au bout d'une balade, on recommence au début, les choix se restreignant au fur et à mesure. La première double page s'ouvre sur un grand paysage au bord d'une rivière, où sont proposés trois choix pour continuer : suivre un bruissement de feuilles, longer la berge ou s'approcher de l'eau. Les choix pour poursuivre la promenade sont proposés de façon ludique en interpellant le promeneur : "Qui vit en dessous de ce galet ? Va en p. 14". En route pour une exploration ludique des écosystèmes avec une lecture "à la carte" ! Un contenu documentaire et humoristique Les dix-sept grandes photos, soigneusement choisies, sont accompagnées d'un court texte explicatif qui donne de vraies informations documentaires, comme le ferait un guide forestier. Une fois l'aventure lancée, le promeneur rencontrera : une aigrette garzette, une larve d'éphémère, un herbier de renoncules, une loutre d'Europe, une cistude d'Europe, un milan noir, un arbre mort, un peuplier noir, un éphémère adulte, une libellule, une perche, une musaraigne aquatique et un crapaud épineux. Des cabochons humoristiques viennent pimenter la balade et bien installer la tranche d'âge. Une approche moderne et sans concurrence Voilà une nouvelle façon d'être le héros d'un livre documentaire tout en offrant une belle approche de la nature. La navigation dans ce livre donne l'impression de faire une vraie promenade au bord d'une rivière, comme un grand. Et au détour de chaque double page, une surprise attend le jeune lecteur, qu'il s'agisse d'animaux ou de plantes, pour plonger au coeur du vivant. Un régal pour les yeux et un pas de plus vers l'autonomie, qu'on sache lire ou pas. Un concept nouveau pour s'immerger dans la biodiversité, quel que soit son âge.

Par Clémence Lallemand, Mickaël Nicolas
Chez Editions Milan

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Auteur

Clémence Lallemand, Mickaël Nicolas

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres milieux naturels

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Promenons-nous au bord de la rivière

Clémence Lallemand, Mickaël Nicolas

Paru le 15/04/2026

38 pages

Editions Milan

12,90 €

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Scannez le code barre 9782408058128
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