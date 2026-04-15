Une histoire d'ours

"Seuls les élans et les sorcières et les ours étaient réels." Birdie élève seule sa fille Emaleen en Alaska. Un jour où la fillette se perd dans les bois, elle est secourue par Arthur, un homme taciturne au visage abîmé, qui vit en ermite dans une cabane au fin fond des montagnes et que la plupart des gens évitent. En dépit des avertissements, Birdie tombe amoureuse d'Arthur et décide de s'installer chez lui avec sa fille. La jeune femme s'estime prête pour cette vie à des kilomètres de toute présence humaine. Elle sait chasser, pêcher et faire un feu. Mais, au milieu de leur isolement, Arthur adopte un comportement de plus en plus étrange. Il disparaît sans prévenir, ne revient parfois pas avant plusieurs jours. Birdie comprend peu à peu que rien n'aurait pu la préparer au sombre secret que cache Arthur, un secret qui fait écho à la nature sauvage de l'Alaska, aussi dangereuse que magnifique. Le roman d'Eowyn Ivey raconte une histoire intime et saisissante qui nous enchante et nous émeut.