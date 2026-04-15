Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Une histoire d'ours

Xxx, Ivey Eowyn

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Seuls les élans et les sorcières et les ours étaient réels." Birdie élève seule sa fille Emaleen en Alaska. Un jour où la fillette se perd dans les bois, elle est secourue par Arthur, un homme taciturne au visage abîmé, qui vit en ermite dans une cabane au fin fond des montagnes et que la plupart des gens évitent. En dépit des avertissements, Birdie tombe amoureuse d'Arthur et décide de s'installer chez lui avec sa fille. La jeune femme s'estime prête pour cette vie à des kilomètres de toute présence humaine. Elle sait chasser, pêcher et faire un feu. Mais, au milieu de leur isolement, Arthur adopte un comportement de plus en plus étrange. Il disparaît sans prévenir, ne revient parfois pas avant plusieurs jours. Birdie comprend peu à peu que rien n'aurait pu la préparer au sombre secret que cache Arthur, un secret qui fait écho à la nature sauvage de l'Alaska, aussi dangereuse que magnifique. Le roman d'Eowyn Ivey raconte une histoire intime et saisissante qui nous enchante et nous émeut.

Par Xxx, Ivey Eowyn
Chez Gallmeister

|

Auteur

Xxx, Ivey Eowyn

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une histoire d'ours par Xxx, Ivey Eowyn

Commenter ce livre

 

Une histoire d'ours

Xxx, Ivey Eowyn trad. Jacques Mailhos

Paru le 15/04/2026

448 pages

Gallmeister

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782404081588
9782404081588
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.