Voyage au pays des Houyhnhnms - Le dernier voyage de Gulliver

Dans une édition spécialement conçue pour faciliter la préparation au nouveau bac, le quatrième des Voyages de Gulliver, dans lequel Swift brosse un portrait sans concession de l'humanité, suivi d'un parcours sur le thème du programme de HLP Première " L'homme et l'animal" . Un miroir cruel de l'humanité - Les célèbres aventures du capitaine Gulliver, d'abord publiées anonymement en 1726, ont l'allure d'un récit de voyages mais dissimulent en réalité une satire impitoyable des institutions et de la nature humaines. - Dans ce quatrième et dernier des Voyages de Gulliver au pays de Houyhnhnms - de nobles et beaux chevaux doués de raison - les valeurs s'inversent : Gulliver découvre avec stupeur qu'il est apparenté aux Yahoos, des créatures bestiales et grotesques, inquiétantes caricatures de l'humanité. - Par ce renversement des rôles, Swift tend au lecteur un miroir cruel où il doit se regarder en face et prendre position. Faut-il condamner l'humanité ou accepter ses faiblesses ? L'animal est-il finalement plus sage que l'homme ? L'ironie mordante de Swift fait de ce dernier voyage de Gulliver un objet littéraire étonnant, stimulant et profondément actuel. Le parcours " L'homme et l'animal " - Un groupement de textes littéraires et philosophiques accompagné d'oeuvres iconographiques montre que la relation à l'animal révèle la place que l'homme s'attribue dans la nature et dans le monde. - Si l'être humain se distingue par sa liberté qui pourrait être un signe de grandeur, cette liberté a aussi creusé un fossé entre l'homme et la nature. Philosophes, artistes et écrivains nous le rappellent en utilisant la figure animale comme miroir de nos forces et de nos faiblesses. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre de l'épreuve de spécialité de HLP du nouveau bac : - un avant-texte pour préparer la lecture de l'oeuvre et la situer dans son contexte historique - une traduction historique revue, annotée et enfin accessible aux lycéens d'aujourd'hui - Pour approfondir sa lecture : - une définition des notions principales évoquées dans le texte - des fiches thématiques d'analyse de l'oeuvre - des extraits du texte expliqués et analysés - des sujets guidés de façon méthodique pour préparer l'écrit du bac - tous les outils pour enrichir sa lecture : lexique, bibliographie... Les ressources en ligne Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera des éléments pour préparer l'étude de cette oeuvre et tous les corrigés des sujets de bac.